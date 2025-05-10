Продажи алкоголя рухнули на 15% из-за изменения цен

Продажи алкогольных напитков в 2025 году упали почти на 15%.

Снижение объемов продаж в первом квартале этого года коснулось практически всех видов спиртного.

Сокращение спроса на алкоголь связано с изменением его цены, вызванным инфляцией, указали «Известиям» в Ассоциации производителей «Русской водки».

Сильнее всего снизились (на 89,3%) продажи слабоалкогольной продукции.

Это связано с сокращением производства вследствие повышения акциза.

Кроме того, эксперты Росалкогольтабакконтроля называют и другие причины снижения продаж. Это падение спроса после новогодних праздников, рост цен, а также повышение акцизов и пошлин на импортную продукцию.

При этом продажи игристых вин немного выросли — они увеличились на 4,9%.