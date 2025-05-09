Вучич заявил о надежде улучшить условия покупки российского газа

Сербия благодарна России за хорошие условия поставок газа и надеется их даже улучшить. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле президент Сербии Александр Вучич.

Вопрос газоснабжения Вучич назвал жизненно важным.

"У нас до сих пор был долгосрочный контракт и у нас были очень хорошие условия", - подчеркнул он и поблагодарил за это.

"Мы надеемся, что у нас будет возможность сохранить и даже улучшить эти условия", - заметил сербский лидер.

Напомним, Россия обеспечивает около 85% потребностей Сербии в "голубом топливе". По "Турецкому потоку" идут поставки законтрактованных Сербией объемов. "Газпром" также добавляет при необходимости объемы сверх контрактных обязательств - об этом заявил Владимир Путин.