Трамп не намерен в одностороннем порядке снижать пошлины в отношении Китая

Президент США Дональд Трамп не намерен в одностороннем порядке понижать ставки пошлин для КНР, нужны уступки со стороны Пекина. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент продолжает придерживаться своей позиции, которая заключается в том, что он не намерен в одностороннем порядке понижать пошлины в отношении Китая. Нам нужно увидеть уступки с их стороны", - сказала она.

Таким образом Ливитт прокомментировала по просьбе журналиста публикацию Трампа в социальной сети Truth Social, в которой он допустил снижение импортных пошлин в отношении Китая до 80%. Суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время достигают 145%.