США и РФ обсудили возобновление поставок российского газа в Европу

США и Россия провели непубличные переговоры, консультации о восстановлении поставок российского газа в Европу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что восстановление роли Москвы, как поставщика газа в Европу, поможет закрепить мирное соглашение по Украине, отметил автор статьи.

Участники рынка, заметил обозреватель, полагают, что после заключения мирного соглашения некоторые европейские газовые компании могут возобновить закупки в России.

«Участие Вашингтона в восстановлении поставок газа может помочь Москве преодолеть политическое противостояние во многих странах Европы», — пояснил эксперт.

Эксперты: ЕС не сможет заместить газ РФ раньше лета 2026 года

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщил, что европейские страны в 2024 году потратили на российские энергоресурсы €23 млрд.

Чиновник заметил, что Еврокомиссия приняла план, который позволит полностью отказаться от поставок из России к 2027-му году.