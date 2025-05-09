Москва поднимет тему поставок газа в Европу на переговорах с США

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что Россия затрагивает вопрос поставок газа в европейские страны в рамках контактов с американской стороной. Это стало известно 9 мая в ходе интервью Ушакова с журналистами «Интерфакс».

© Lenta.ru

По словам помощника президента, Москва включает энергетическую повестку, в том числе экспорт газа в Европу, в обсуждения с Вашингтоном.

8 мая появилась информация, что Россия и США обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу. Как сообщило агентство Reuters, тема поднималась на переговорах по Украине между представителем президента России по инвестициям Кириллом Дмитриевым и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.