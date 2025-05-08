Товарооборот между Россией и США за март вырос до максимальной за два года суммы. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.

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В феврале торговля двух стран составляла $389,4 млн, в марте она увеличилась в полтора раза — до $573,4 млн, что стало максимальным значением с марта 2023 года, когда объем торговли составил $628,5 млн.

Как отмечает агентство, это произошло за счет роста российского экспорта — с $339,6 млн до $523,45 млн. США импортировали удобрения на $219 млн, платину на $87,5 млн, фанеру на $6 млн и фосфаты на $5 млн.

Поставки американской продукции в Россию, подчеркивает РИА Новости, остались на уровне февраля — $50 млн. Россия импортировала американские вакцины, медицинские инструменты, пищевые продукты и приборы для анализов.

На прошлой неделе первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал текущий объем торговли между РФ и США не соответствующим их великодержавному статусу.