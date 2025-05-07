ФРС решила не менять базовую ставку

Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение оставить базовую ставку неизменной на уровне 4,25-4,5%, следует из пресс-релиза ведомства.

Как говорится в официальном заявлении Федеральной резервной системы, такое решение объясняется тем, что экономика США продолжает расти устойчивыми темпами, безработица остается на низком уровне, а инфляция — хоть и немного снижается — все еще остается повышенной и не достигла целевого уровня в 2%.

«Неопределенность в отношении экономических перспектив еще больше возросла. Комитет внимательно относится к рискам <…> и считает, что возросли как риски повышения безработицы, так и риски ускорения инфляции», — говорится в сообщении ведомства.

ФРС заявила, что будет продолжать сокращать свои балансовые активы — в том числе гособлигации и ипотечные ценные бумаги, — и внимательно следить за поступающими экономическими данными при принятии дальнейших решений о ставке. Комитет также подчеркнул готовность оперативно скорректировать денежно-кредитную политику, если возникнут угрозы для достижения его двойной цели — стабильности цен и максимальной занятости. Решение поддержали все члены комитета, включая Джерома Пауэлла и Джона Уильямса.