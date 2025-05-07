Страны Прибалтики стали морить голодом русских пенсионеров

«Людей намеренно ставят перед перспективой голода». Такими словами политологи описывают отношение властей стран Прибалтики к русским пенсионерам – им фактически запретили получать пенсии из России. Как и по чьей вине такое произошло – и почему перед нами циничная политическая манипуляция?

В Прибалтике суммарно проживают примерно 20 тысяч человек, получающих российские пенсии – как военные, так и гражданские. С декабря прошлого года эти люди оказались в тяжелой ситуации: выплаты начали осуществляться с задержками, а потом и вовсе застопорились.

Вскоре после того, как российские пенсии перестали поступать в Прибалтику, официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала главных виновников: щведский банк Swedbank, являющийся крупнейшим финансовым учреждением в странах Балтии. По словам Захаровой, вся вина за кризис «всецело лежит на западных финансовых институтах, в частности, "Сведбанке", который отказывается принимать платежи от российских кредитно-финансовых учреждений, подпавших под незаконные санкции».

В самом «Сведбанке» эти обвинения, естественно, отвергли. Руководитель отдела коммуникаций эстонского филиала Swedbank Мартин Кырв порекомендовал получателям «проверить свои банковские реквизиты, а в случае возникновения проблем обращаться непосредственно в посольство РФ».

Однако даже эстонская официозная печать в марте выдала данные, подтверждающие именно то, что заявляет российский МИД. По словам руководителя отдела развития и финансов эстонского госдепартамента социального страхования Кристины Пяхкель, российская сторона дважды пыталась перевести деньги, но платежи были отклонены. Размер российских пенсий, не дошедших до получателей, варьируется от 14,87 до 2800 евро. Обычно платежи поступают не позднее пятого числа каждого квартала, но в первом квартале текущего года этого деньги в Эстонию не поступили.

В феврале и апреле посольство России в Латвии сообщило, что прилагаются все усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки осуществить перевод денежных средств получателям российских пенсий.

«Задержка с перечислением средств произошла не по вине российской стороны – она возникла в результате регулярно вводимых и все более ужесточаемых западными странами антироссийских санкций, которые усложняют поиск финансовых структур, способных осуществлять международные переводы денежных средств», – пояснили в посольстве.

Отметим, что в той же Латвии российские пенсионеры свои выплаты получают по-разному. Часть (туда входят и военные пенсионеры) получает деньги напрямую из России. Тут случаются задержки, потому что латвийские банки каждый раз должны получить разрешение на единоразовую транзакцию с российским банком. Недавно, по сведениям местной прессы, военные российские пенсионеры деньги получили, а гражданские – до сих пор нет.

Другой части российских пенсионеров в Латвии деньги выплачивает Государственное агентство социального страхования (VSAA). В соответствии с нормами межправительственного договора от 2011 года, пенсии для этих людей приходят из России раз в квартал (конкретно в каждый второй месяц) на специальный банковский счет в евро (по курсу), а оттуда, через VSAA – людям. Но январь, февраль, март, апрель прошли, а пенсий нет.

В VSAA утверждают, что на сегодня получили от пенсионного фонда России 21 369,36 евро – меньше одного процента от ожидаемой суммы. Российская сторона задержки не отрицает, но опять же объясняет ситуацию введенными Евросоюзом санкциями. Получается абсурдная ситуация: Пенсионный фонд РФ все время ищет какие-то способы перевода денег, время от времени их находит, что-то успевает отправить – а потом эту возможность обрубают.

Особенно острая ситуация сложилась в Даугавпилсе – втором по величине городе Латвии, большая часть жителей которых состоит из русских. Соответственно, очень много в нем и российских пенсионеров. Сейчас эти люди, доведенные до отчаяния, вынуждены обращаться за подаянием в местные социальные службы и благотворительные организации. Об остроте проблемы свидетельствует местный политик Ольга Петкевич, глава региональной партии «Даугавпилс – наш город». Петкевич с единомышленниками занимаются помощью старикам, оставшимся без средств к существованию, собирают пожертвования им на еду, которую доставляют пенсионерам по домам. Петкевич обвинила латвийские власти в том, что они поставили в такую ситуацию беззащитных стариков, уже не способных самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Недавно политик записала видеоролик, в котором объясняет суть сложившейся ситуации.

«Вся загвоздка в том, что с нового года там какие-то участвующие в этом банки попали под санкции – соответственно, одна сторона перечисляет, а вторая не может получить. А пока люди сидят без денег – и всем в нашей стране все равно, как они выживают. Январские пенсии пришли только в конце февраля – задержка вышла в полтора месяца. Для властей Латвии идеологическая составляющая важнее того, что люди будут есть. Они поддерживают санкции против российских банков, но при этом им все равно, как будут выживать десятки тысяч людей, получающие здесь российские пенсии», – объясняет Ольга Петкевич.

Власти республик Прибалтики гнут свою линию – продолжают доказывать, что никаких препятствий для перевода денег нет и что это Россия сама почему-то отказывается их переводить.

«Мы до сих пор не получили списки выплат из пенсионного фонда России за первый квартал. Эта сумма должна составлять более 3,5 миллионов евро. В начале апреля нам была перечислена какая-то загадочная сумма в 21 000 евро, но без указания, кому и на какие цели», – заявил 23 апреля государственный секретарь Министерства благосостояния Латвии Ингус Алликс.

По его мнению, «тот факт, что 21 000 были переведены, доказывает, что разговоры о том, что во всем виноваты санкции, не соответствуют действительности». Чиновник утверждает: «Санкции не распространяются на эти пенсионные деньги. Очевидно, есть какие-то другие, неизвестные нам причины».

Алликс и его коллеги намекают, что почти десять тысяч проживающих в Латвии российских пенсионеров не получили свои деньги только потому, что в госбюджете РФ якобы нет на эти выплаты средств.

Однако стоит иметь в виду, что подобная ситуация возникает далеко не впервые. Проживающие в Прибалтике российские пенсионеры уже несколько лет подряд регулярно сталкиваются с проблемами при получении выплат. Похожие ситуации имели место и весной 2022-го, и осенью 2022-го, и осенью 2023 года. Всякий раз происходило одно и то же – россияне пытались осуществить перевод, порою по несколько раз, но прибалты отказывались его одобрить. Зарубежное информационное пространство тогда также наводняли сообщениями о том, что задержка произошла по вине российских властей.

Однако в те прошлые разы проблему удавалось решить, изменив маршруты поступления денег.

«Поскольку Сбербанк переводит деньги не напрямую в Swedbank и другие латвийские банки, а через свои банки-корреспонденты в Европе, эти платежи отклоняются европейскими банками из-за санкций, и платежи не доходят до Swedbank. Поэтому мы обратились в посольство Российской Федерации с просьбой решить этот вопрос, связавшись с властями России и попросив их изменить способ перечисления пенсий. Если Сбербанк будет заменен банком, который не находится в санкционном списке, платежи должны будут дойти до своих получателей», – объяснял в мае 2022-го Янис Кропс, представитель Swedbank.

Политолог Андрей Стариков, редактор портала Baltnews и сам уроженец Риги, рассказал газете ВЗГЛЯД, что на самом деле выплаты российским пенсионерам в Прибалтике застопорились отнюдь не по вине России.

«Нужно особое внимание обратить на факт, который пытаются затушевать официозные пропагандисты в Прибалтике – проблемы с выплатами начались отнюдь не в декабре 2024 года, а еще три года назад, когда большинство российских банков отключили от системы SWIFT и обложили нашу страну санкциями.

Пытаясь обойти блокировки и доставить деньги по предназначению, Пенсионный фонд России разработал для этого соответствующий механизм – но он работает фактически в ручном режиме, с многочисленными препонами, поскольку те лазейки, которые были найдены в прошлые разы, теперь уже успели "законопатить" и приходится искать новые. Деньги то и дело застревают в банках-посредниках, на каких-то промежуточных коррсчетах. Это не перевод денег между двумя физлицами, обслуживаемыми в одном банке – это сейчас в тысячу крат более сложная операция», – подчеркивает Стариков.

Тормозят и блокируют процесс пенсионных выплат страны Прибалтики, которые все последние годы неустанно выступают за ужесточение антироссийских санкций и даже вводят их в индивидуальном порядке, не дожидаясь общего решения всего Евросоюза. Так, Прибалтика в одностороннем порядке разорвала действовавшие с Россией договоры о взаимной правовой помощи и об отсутствии двойного налогообложения, регулировавшие в том числе и пенсионные вопросы.

«Важнейшая сторона санкций – стремление помешать России свободно действовать на международных финансовых рынках, осуществлять расчеты по своим обязательствам, расплачиваться за импорт и т. д. Прибалтийские банки сейчас могут найти тысячу и одну причину, чтобы отказать в осуществлении перевода из РФ – придраться к отсутствию той или иной закорючки в сопроводительных документах и т д», – поясняет Андрей Стариков.

Срыв выплат российским пенсионерам в странах Прибалтики осуществляется с двойным расчетом.

«Значительную часть этих людей составляют постоянно проживающие в странах Балтии граждане РФ – а ни для кого не является секретом отношение к ним прибалтийских властей. Многие из них не могут переехать в Россию ввиду отсутствия денег и преклонного возраста. Власти Латвии в 2022 году поставили задачу максимально очистить от них свою территорию – их прогоняют через жесткие экзамены по латышскому языку, заставляют заново оформить массу справок, а тех, кто с этим не справляется, депортируют. За минувший год в Латвии стало меньше на десять тысяч российских граждан – большинство из них уехали сами, поскольку им внушили, что надеяться не на что, что их выселят в любом случае. Созданы все условия для того, чтобы они покинули Латвию и одно из них – препоны в выдаче пенсий. Людей намеренно ставят перед перспективой голода», – говорит специалист.

Он добавляет, что, искусственно создав такую ситуацию, при которой переводы не принимаются, власти стран Прибалтики используют ее в пропагандистских целях – уверяя, что это Россия злонамеренно отказалась от выплаты пенсий.