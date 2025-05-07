СМИ: план ЕС по отказу от российского газа столкнулся со сложностями

План Евросоюза по отказу от газа из России столкнулся со сложностями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Согласно информации источника, плану не хватает проработки деталей, без которых его невозможно реализовать. При этом, часть этих деталей касается расторжения контрактов.

«ЕС все еще должен предоставить подробную информацию о том, как можно разорвать существующие контракты. <...> Для газовых трейдеров в дорожной карте, опубликованной вчера, отсутствуют важные детали того, как стратегия будет реализована», — сообщает издание.

Помимо этого источник утверждает, что странам Евросоюза придется искать новых поставщиков газа. Среди возможных аналогов — Катар, Канада или Африка. При этом, США в качестве надежного партнера не рассматривается из-за политики президента страны Дональда Трампа.

Ранее эксперты сообщили, что Евросоюз не сможет заместить газ из России раньше лета 2026 года.