Как конфликт Индии и Пакистана скажется на ценах на золото

Мировые цены на золото могут снизиться на фоне конфликта Индии и Пакистана. Такое развитие событий предсказал в разговоре с РИА Новости сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.

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По словам эксперта, на фоне новостей об ударах Индии по лагерям террористов стоимость драгоценного металла начала снижаться. На момент написания материала стоимость золота на торгах нью-йоркской биржи Comex опустилась до 3394,29 доллара за тройскую унцию.

«Прямо сейчас наоборот идет снижение... Если цена опустится ниже 3340 долларов, скорее всего, снижение продолжится и до 3300 долларов», — предположил Черновол.

Индия начала «Операцию Синдур» в Пакистане в ночь на 7 мая. Страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов. Видео ночного авиаудара ВВС Индии по Кашмиру, находящемуся под контролем Пакистана, опубликовал телеканал NBC News.

Ранее июньские фьючерсы подорожали до исторического максимума в 3438 долларов. Эксперты пока не видят признаков завершения разгоревшейся золотой лихорадки. Они прогнозируют, что в ближайшее время золото не перестанет пользоваться повышенным спросом. Скажутся напряженная геополитическая ситуация и падение спроса на доллар.