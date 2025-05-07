ЕК отказалась продлевать беспошлинный ввоз украинских товаров

У Еврокомиссии отсутствуют планы по продлению беспошлинного ввоза товаров с Украины в ЕС после 5 июня. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл, передает РИА Новости.

Жилл подчеркнул, что ЕК занимается изучением других мер поддержки сельхозсектора Украины. По его словам, сейчас не планируется «продлевать этот механизм после того, как он закончится».

Ранее представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС готовит предложение о продлении беспошлинного ввоза украинских товаров. Однако конкретные сроки пока неизвестны. Позднее в Европейской комиссии сообщили, что работа над предложением по «мягкому переходу» в связи с окончанием срока действия автономных торговых мер завершается. Режим беспошлинного ввоза украинских товаров в ЕС перестанет действовать с начала июня.

О том, что Евросоюз не намерен продлевать режим беспошлинного ввоза для украинской сельхозпродукции после истечения срока его действия, писало ранее издание Politico.