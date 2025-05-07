Стало известно о возобновлении переговоров по «Силе Сибири-2»

В ходе предстоящего визита в Москву глава Китая Си Цзиньпин может обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему проекта газопровода «Сила Сибири-2», который в последние годы находится в подвешенном состоянии. Об этом со ссылкой на собственные неназванные источники сообщает Bloomberg.

По их данным, на фоне усугубления проблем в мировой экономике Пекин может смягчить свои условия по будущему контракту, допустив покупку топлива по более высоким ценам. Для этого китайская сторона намерена оценить разницу между стоимостью газа внутри России и той суммой, которую она платит за поставки по запущенной в 2019 году «Силе Сибири».

При этом собеседники агентства утверждают, что разногласий между Пекином и Москвой больше, чем казалось ранее. Например, в Китае хотели бы, чтобы «Сила Сибири-2» не проходила через Монголию, хотя на проработку этого маршрута уже потрачены время и средства, а его изменение потребует пересмотра всего проекта.

Подписание какого-либо соглашения во время визита не предполагается, однако не исключено, что стороны сумеют выйти из тупика, в котором находятся сейчас. Одним из неопределенных факторов источники называют позицию США, которые, как считают рад экспертов, ищут возможности для сотрудничества с «Газпромом», что усиливает позиции Москвы.

Как отмечает издание, Россия на всех уровнях уже несколько лет анонсирует скорое подписание соглашения, в то время как официальные лица КНР перестали упоминать о нем. В этом противостоянии покупатель находится в более сильном положении, поскольку не испытывает критической потребности в газе.

У китайских компаний имеются крупные долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) и по трубопроводам. В свою очередь, для Москвы после потери существенной доли европейского рынка китайское направление остается единственным, куда можно перенаправить значительные объемы газа по трубопроводу.

Ранее китайский посол в России Чжан Ханьхуэй исключил вариант поставок российского газа в Китай через Казахстан, на который рассчитывали в «Газпроме». По его словам, такой маршрут был бы слишком дорогим для потребителей.