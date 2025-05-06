Трамп назвал страну, которая согласилась отменить пошлины на товары США

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что Индия согласилась отменить пошлины на американские товары. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в марте глава США заявил, что власти Индии взимают огромные пошлины с американской продукции.

«Индия взимает с нас огромные пошлины, просто огромные. В Индии ничего не продашь», — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что многие другие страны, включая Китай, также облагают высокими пошлинами американские товары.

Трамп расширил ввозные пошлины на частные заказы из Китая

В апреле Трамп сообщил, что обсудил с Вьетнамом, Индией и Израилем возможность смягчения пошлин.

По словам аналитиков, речь шла о возможном заключении торговых соглашений, в рамках которых и можно будет снизить тарифы.