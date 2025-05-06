Силуанов заявил о падении нефтегазовых доходов бюджета в 2025 году

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нефтегазовые доходы бюджета РФ снизились в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, доходы снизились на 2,6 триллиона рублей. При этом, параметры действующего закона о бюджете составляют 10,9 триллиона рублей.

Силуанов также добавил, что другие виды доходов выросли, но дефицит бюджета все равно увеличился до показателей 2024 года.

«Мы скорректировали параметры бюджета. Они связаны с изменением цены на нефть. Нефтегазовые доходы сократились на 2,6 триллиона рублей. Ненефтегазовые выросли. В целом, дефицит увеличился до уровня прошлого года. Самое главное в этих корректировках то, что мы придерживались бюджетного правила, объем расходов увеличился на уровень прироста ненефтегазовых доходов. А такой прирост составил 829 миллиардов рублей», — заявил он.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин не видит роста интереса нерезидентов к ОФЗ.