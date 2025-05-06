Венгрия выразила категорическое несогласие с инициативой Еврокомиссии, предполагающей полное прекращение поставок российского газа в страны ЕС к 2027 году. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, раскритиковав предложение Брюсселя как «идеологически мотивированное».

По словам министра, план не только посягает на суверенитет членов ЕС, лишая их права выбора поставщиков энергоресурсов, но и служит инструментом давления для ускоренного принятия Украины в сообщество.

«Мы отказываемся это делать. Мы отказываемся платить цену за необоснованные и неизмеримые субсидии Украине. Мы не готовы платить цену за сверхбыстрое вступление Украины в Европейский союз», – подчеркнул Сийярто в видеообращении, транслировавшемся телеканалом М1.

Он указал, что искусственное ограничение импорта российских энергоносителей уже наносит удар по конкурентоспособности европейских компаний, провоцирует рост цен и создаёт риски для экономик ряда государств. По его мнению, речь идёт о попытке Еврокомиссии переложить издержки своей иррациональной поддержки Украины на страны, проводящие прагматичную политику.

Сийярто напомнил, что законодательство ЕС гарантирует государствам право самостоятельно определять источники энергоснабжения. Именно поэтому Венгрия отказывается финансировать поставки оружия или геополитические амбиции за счёт собственной энергобезопасности.