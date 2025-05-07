Цена нефти марки Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с 30 апреля.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 10:43 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась до $63,05 за баррель, июньских фьючерсов на WTI до $60,05.

Ранее руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман в беседе с RT заявил, что в II квартале 2025 года цена нефти марки Brent может опуститься до $50 за баррель.