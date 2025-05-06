Импорт товаров из РФ в США в марте вырос в 1,5 раза по сравнению с февралем

Объем импорта российских товаров в США в марте составил $523 млн, что на 53,8% больше по сравнению с показателем февраля. Об этом говорится в докладе Министерства торговли США.

Как следует из документа, товарооборот двух стран в марте составил $573 млн, что на 47% больше показателя февраля ($390 млн). Импорт российских товаров в США достиг $523 млн, что на 53,8% больше данных февраля ($340 млн). Объем экспорта американских товаров в РФ в марте не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил $50 млн.

Из документа Минторга следует, что импорт российских товаров в США растет третий месяц подряд с начала года: в январе показатель составил $196 млн.

По данным ведомства, в 2024 году объем торговли товарами РФ и США составил около $3,5 млрд. Экспорт американских товаров в Россию упал на 12,3% в годовом выражении, до $526,1 млн. Объем импорта российских товаров в США сократился на 34,2% по сравнению с предыдущим годом, до $3 млрд.

По итогам 2024 года дефицит торгового баланса США составил $918,4 млрд, увеличившись на 17% в годовом выражении. Экспорт товаров и услуг США достиг $3,19 трлн, импорт - $4,11 трлн.