Новые санкции против России, которые собирается предложить Еврокомиссия, затрагивают 60 физических и юридических лиц, а также примерно 150 судов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что главы МИД стран ЕС намерены принять предложенные меры к встрече в Брюсселе, которая запланирована на 20 мая. Если это произойдет, то данные ограничения станут 17-м пакетом антироссийских санкций, введенным Евросоюзом с момента начала конфликта на Украине.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, санкции, предложенные Еврокомиссией, затронут 60 физических и юридических лиц, а также будут включать ограничения в отношении около 150 судов. Таким образом общее количество судов, находящихся под санкциями, превысит 300», — говорится в тексте.

В Bloomberg напомнили, что введение новых мер требует поддержки всех государств-членов ЕС, однако Венгрия неоднократно обещала наложить вето на них. В связи с этим в Евросоюзе активно изучают способы, которые позволят обойти данный момент.