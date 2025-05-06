Стало известно о планах ЕС ввести дополнительные пошлины на товары США

Страны Евросоюза планируют ввести дополнительные пошлины на товары США стоимостью около 100 миллиардов евро в случае провала торговых переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, предложения по этому вопросу представят странам-участницам ЕС уже 7 мая, их обсуждение продлится в течение месяца до окончательного утверждения перечня товаров США.

«Евросоюз планирует ввести дополнительные пошлины на американские товары на сумму около 100 миллиардов евро (113 миллиардов долларов) в случае, если текущие торговые переговоры не дадут удовлетворительного результата для блока», — говорится в тексте.

Кроме того ожидается, что Еврокомиссия представит на текущей неделе США предложения по активизации переговоров. Предполагается, что они будут включать в себя снижение торговых и нетарифных барьеров и увеличение инвестиций в Соединенные Штаты.