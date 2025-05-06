В Картофельном союзе прокомментировали динамику цен

Исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников прокомментировал динамику цен.

В беседе с Радио «Комсомольская правда» он заявил, что рост цен связан прежде всего со снижением валового урожая в 2024 году — было собрано 7,3 млн т против рекордных 8,6 млн т в 2023-м.

Как прогнозирует Красильников, такие цены продержатся недолго, так как аграрии вышли в поля на месяц раньше.

«Не исключаем, что в начале или в середине июня этого года уже наш отечественный ранний картофель будет в массовом количестве присутствовать на наших прилавках. Ну и, соответственно, к этому моменту импорт, который на сегодня довлеет даже по признанию торговых сетей, он в июле месяце сойдёт на нет», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Китай в первом квартале 2025 года в 25 раз увеличил поставки картофеля в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.