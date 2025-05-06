Фондовый рынок Германии отреагировал на провал Мерца в парламенте

Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий показатели крупнейших компаний Германии, падал на 1,1 процента, до 23 084 пункта, свидетельствуют данные торгов. Так рынок отреагировал на провал первого тура голосования в бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера.

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К моменту написания материала показатель скорректировался до 23 161 пункта, теряя 0,75 процента.

Мерц получил 310 голосов вместо требовавшихся 316, став первым в истории ФРГ главой кабмина, не добившимся утверждения в парламенте с первой попытки после успешных коалиционных переговоров. Коалиция из Христианско-демократического союза Германии (ХДС), Христианско-социального союза в Баварии (ХСС) и Социал-демократической партии (СДПГ) должна была гарантировать ему 328 голосов.

Второй тур по правилам должен пройти в течение 14 дней. По поводу конкретных его сроков сейчас поступает противоречивая информация. Одни немецкие издания сообщают, что во вторник повторно голосовать по кандидатуре канцлера депутаты не будут, другие настаивают, что новая попытка утвердить Мерца будет предпринята уже 6 мая.

Так или иначе, по данным СМИ, в бундестаге царит напряженная атмосфера, связанная со стремлением выяснить, кто проголосовал против нового кабинета министров, и такие настроения отчасти передались рынку.