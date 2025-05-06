Перенос производства iPhone в Индию назвали невозможным

Перенос производства iPhone в Индию крайне маловероятен, поскольку в стране нет ни достаточного количества производств, ни необходимого китайского оборудования, которое Пекин поставлять не будет. Об этом НСН заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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Apple в ближайшие годы будет производить все iPhone в Индии, заявил министр связи южноазиатской республики Джотирадитья Синдиа, сообщило информационное агентство Press Trust of India. Муртазин назвал заявление индийского чиновника безответственным.

«Производство всех iPhone в Индии вряд ли возможно в силу разных причин, думаю, что этого не произойдет. В Индии нет достаточного количества производств, а для их создания нужно китайское оборудование, которое Китай поставлять Индии не будет. Думаю, что это чиновничье заявление для красного словца, за которое отвечать не придется», — сказал Муртазин.

Ранее Еврокомиссия выписала компании Apple гигантский штраф в 500 млн евро за нарушение «Закона о цифровых рынках». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».