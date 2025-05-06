В Кремле рассказали о ситуации с продлением требований по продаже валютной выручки

Lenta.ru

Данные об указе по поводу требований к экспортерам по продаже валютной выручки появятся вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин его подпишет.

В Кремле рассказали о ситуации с продлением продажи валютной выручки
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Соответствующий комментарий представителя Кремля Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

«Сразу же вас проинформируем, сразу он будет опубликован», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ситуация вокруг норматива обязательной продажи валютной выручки стала обсуждаться во второй половине апреля, поскольку срок его действия истекал в последний день этого месяца.

Песков тогда объясняют такие планы невыгодностью последнего как для экспортеров, так и для государства.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что решение по поводу норматива так или иначе не скажется на курсе рубля, так как, по ее словам, в прошлом году экспортеры продавали до 85 процентов валютной выручки, а в начале 2025-го — уже около 90 процентов, что значительно превышает действующие нормативы.

Обязательство по продаже валютной выручки было введено в октябре 2023 года (с продлением на год следующей весной) для «обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка». Доллар тогда преодолел отметку 100 рублей, а евро торговался по 106 рублей. Крупнейшие экспортеры должны были зачислять не менее 80 процентов выручки на счета в России в течение двух месяцев с момента получения и продавать не менее 90 процентов от зачисленного в течение двух недель.

В дальнейшем указанный порог репатриации дважды снижался. К июлю он сократился вдвое — до 40 процентов. При этом компании должны были продавать не менее 50 процентов средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней со дня получения денег, а в октябре порог снизили до 25 процентов выручки.

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