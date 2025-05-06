Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал планы европейцев ввести полный запрет на импорт российского газа.

Еврокомиссия (ЕК) хочет запретить импорт газа из РФ к концу 2027 года, передавало ранее агентство Reuters. По его данным, в дорожной карте заявят о намерении предложить в июне «запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года». ЕК также хочет запретить импорт обычного и сжиженного природного газа (СПГ) из РФ по существующим контрактам к концу 2027 года. Reuters уточняет, что планы пока конфиденциальны и еще могут измениться.

Согласовать подобные меры в Евросоюзе будет сложно. Как это ни назови - планом отказа от российского газа или дорожной картой, но, по сути, это все равно санкции, то есть запрет на импорт так или иначе нужно будет ввести на законодательном уровне. Санкции нужно будет согласовывать по стандартной процедуре, предусматривающей голосование всех участников Евросоюза. Конечно, ряд стран ЕС будет против подобных мер. Те же Венгрия и Словакия могут воспользоваться своим правом вето, что мы уже видели ранее неоднократно. К примеру, в 2022 году Венгрия целый месяц не давала принять очередной пакет антироссийских санкций, поскольку там содержался полный запрет на импорт российской нефти. И Венгрия добилась того, что запрет стал касаться только нефти, перевозимой морским транспортом, а поставляемую по трубопроводам нефть Венгрия покупает до сих пор. То же самое и с газом. Запрет на импорт российского газа так или иначе коснется Венгрию, она, как и остальные страны ЕС, пострадает. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

В настоящее время Россия занимает второе место по объемам поставок СПГ на европейский рынок, подчеркнул специалист.

«Отсутствие соответствующего объема СПГ в Европе приведет к его дефициту и росту цен. И там пострадают все, ведь цена на СПГ на бирже вырастет, а клиенты «Газпрома», включая Венгрию и Словакию, покупают трубопроводный газ с привязкой к стоимости газа на бирже. Евросоюз пытается убедить всех в том, что к 2027 году на мировом рынке появится дополнительные значительные объемы СПГ за счет введения в эксплуатацию новых заводов по сжижению газа в США, в Катаре, в Австралии, но с российским газом цены все равно будут ниже из-за конкуренции. Поэтому, как ни крути, запрет на импорт российского газа будет невыгоден европейским потребителям. Полагаю, этим Венгрия и будет аргументировать свою позицию», - сказал Юшков.

В случае введения полного запрета на импорт газа из России больше остальных пострадают европейские страны, не имеющие выхода к морю, рассказал эксперт.

«Даже если будет приходить другой газ, если будут объемы, они все равно должны будут заплатить за выгрузку газа в прибрежной стране, а затем заплатить за его прокачку к своей территории. Трубопроводные поставщики, такие как Норвегия, Алжир, Азербайджан, уже качают по максимуму, поэтому они не заменят российский газ. Заменой может быть только СПГ, а он будет дороже как минимум на стоимость доставки. Кроме того, за СПГ ты всегда должен конкурировать с азиатскими рынками, платить больше, чтобы газ пришел к тебе», - отметил эксперт.

Обосновать введение новых ограничительных мер в отношении РФ Европе также будет сложно, считает аналитик.

«К 2027 году СВО может закончиться, и тогда возникнет вопрос о том, зачем ограничивать Россию. Европейцы вводили санкции для того, чтобы РФ изменила свою внешнюю политику, но если эта политика уже состоялась и ничего нового не происходит, то в чем смысл санкций? Проблема для РФ может возникнуть преимущественно с трубопроводным газом. Мы сейчас его поставляем достаточно мало на европейский рынок – около 18-19 млрд кубометров в год, и если эти объемы девать будет некуда, то придется сократить добычу, как это уже делалось ранее. При таком сценарии вред для России как для государства не будет большим, но это будет неприятно, это дополнительное сокращение доходов бюджета. Когда «Газпром» добывает газ для его последующего экспорта в Европу, он платит НДПИ [Налог на добычу полезных ископаемых], а также экспортную пошлину – это 30% от рыночной стоимости газа. В случае отказа от российского СПГ в Европе он будет уходить на азиатские рынки, просто затраты на доставку будут больше. А здесь и сейчас планы европейцев не играют особой роли для России, ведь проект «Ямал-СПГ», с которого газ сейчас идет на европейский рынок, в свое время получил налоговые льготы, поэтому в ближайшие годы он почти не будет платить налогов, а экспортной пошлины на СПГ у нас вообще нет. Так что для бюджета серьезного ущерба тут нет», - заключил Юшков.

Ранее стало известно о планах ЕК ограничить поставки ядерных материалов из России.