Дмитрий Песков откликнулся на заявление Дональда Трампа, который сообщил, что снижение цен на нефть является благоприятным фактором для достижения договорённостей с Россией по украинскому урегулированию.

Спикер Кремля согласился с тем, что стоимость нефти, действительно, важна, как для «бюджетообразования», так и для российской экономики в целом.

«Она сохраняет свою актуальность и важность», — заявил Песков, отметив, что для поддержания оптимального уровня мировых цен на нефть Россия давно и успешно работает с ОПЕК+.

Вместе с тем, по словам спикера Кремля, «цены на нефть не могут быть тем фактором, которые могут повлиять на национальные интересы России».

«Для нас интересы России превыше всего, превыше цен на нефть», — подчеркнул Песков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть, которое уже привело к корректировке российского бюджета, может подтолкнуть Россию к скорейшему урегулированию украинского конфликта.

«Я думаю, что, если говорить о России на фоне цен на нефть в настоящий момент, которые снизились, мы находимся в хорошей позиции для урегулирования", — сказал президент США.

Напомним, что на фоне падения цен на нефть, Минфин уменьшил ожидаемые нефтегазовые доходы бюджета в 2025 году на 2,6 трлн руб.