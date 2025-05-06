В Европе цены на газ ускорили рост

В Европе темпы роста стоимости газа на лондонской бирже ICE ускорились до 5%, и сейчас цены превышают $400 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, утром 6 мая июньские фьючерсы открыли торги в районе $387,3, а к 14:26 мск цена уже достигла $406,7. Как отмечается в обзоре Mind Energy, в мае и июне ожидается снижение темпа закачки сжиженного природного газа в европейские хранилища, что, вероятно, и привело к росту стоимости голубого топлива.

Кроме того, сейчас рынок ЕС ждет предложений от Еврокомиссии, которые будут связаны с отказом от российского газа.

До этого сообщалось, что одобрение нового плана по «устранению зависимости» ЕС от энергоносителей из РФ отложили из-за вмешательства венгерского еврокомиссара. Возражение прозвучало, несмотря на формальное обязательство представителя Венгрии быть независимым от национальных политических интересов Будапешта.