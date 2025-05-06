Спрогнозирован курс рубля летом 2025 года

Летом 2025 года курсы валют будут зависеть от нескольких ключевых факторов, сообщил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Во-первых, на курс будут оказывать влияние цены на нефть, рассказал эксперт. Если она останется в диапазоне 63-69 долларов за баррель, рубль может стабилизироваться, предрек он.

«В настоящее время нефть находится в боковике, стоимость июньских фьючерсов растет. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent составляет 67,10 доллара, а WTI — 63,30. При негативном сценарии, необходимо отметить, что снижение цен на нефть оказывает влияние на рубль не сразу, с лагом, один-два месяца», — добавил экономист.

Во-вторых, влиять на курсовое соотношение продолжит баланс импорта и экспорта, отметил собеседник «Ленты.ру». Он пояснил, что его профицит поддерживает рубль, но в случае снижения цен на нефть, существует риск уменьшения валютных поступлений в бюджет, что также может негативно сказаться на национальной валюте.

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Геополитика и санкции тоже способны влиять на курс, предупредил Щербаченко. Новые ограничения или эскалация напряженности, по его словам, могут вызвать краткосрочную волатильность. Еще один фактор, оказывающий влияние на курс — это сезонный спрос на валюту из-за туризма. Экономист объяснил, что в летний период он может немного ослабить рубль.

«К июню ожидается, что курс рубля будет оставаться в диапазоне 76-84 рубля за доллар, 88-96 рублей за евро и 10,8-11,8 рубля за юань. Однако многое зависит от геополитической ситуации и цен на нефть», — подытожил эксперт.

В конце апреля Банк России установил официальные курсы доллара, евро и других мировых валют к рублю на 1-5 мая. Так, стоимость американской валюты сократилась на 7 копеек, до 81,49 рубля, а европейская упала более значительно — на 34 копейки, до 92,84 рубля.