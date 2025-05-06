В Картофельном союзе назвали справедливую цену на картофель

По итогам прошлого года в России собрали 7,3 млн тонн картофеля, этот показатель был ниже рекорда 2023 года, но остался на уровне средних многолетних значений. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» в Союзе участников рынка картофеля и овощей.

В Союзе полагают, что хороший урожай положительно отразится на ценовой ситуации на рынке. При отпускной цене картофеля 30–35 рублей за кг у аграриев в магазинах продукт может стоить 50–60 рублей.

В Союзе отметили, что такая стоимость будет справедливой как для производителей, так и для потребителей с точки зрения доступности и хорошего качества продукта.

На конец апреля средняя оптовая стоимость столового картофеля урожая 2024 года составляла 46,3 рубля за 1 кг, повысившись с начала года на 85,2%, рассказали газете участники рынка. Они назвали такую цену рекордной за историю наблюдений.

6 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата сообщила, что стоимость картофеля в России достигла исторического рекорда — 85,4 рубля за кг. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков заявил, что рост цен на картофель связан с сокращением запасов, нехваткой хранилищ, энергозатратностью и повышенным спросом.

В апреле управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко допустил, что цены на картофель в России остаются достаточно высокими, поскольку товар поступает в основном из-за рубежа, преимущественно из Египта и Азербайджана. Отечественное же производство в прошлом году сократилось, в том числе из-за погодных условий.