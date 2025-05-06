В России рекордно подорожал картофель

Сокращение картофельных запасов в России вызвано снижением урожайности и нехваткой посевных площадей. Это, в свою очередь, привело к значительному увеличению оптовых цен на картофель: с начала текущего года рост превысил 85%, а по сравнению с прошлой весной – в 4,4 раза.

Розничные цены также ощутимо выросли, увеличившись в 2,8 раза в годовом выражении. Рост оптовых цен повлек за собой и увеличение розничной стоимости: к концу апреля килограмм картофеля на прилавках стоил 85,4 рубля. Это почти втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

По данным участников рынка, в конце апреля средняя оптовая цена на картофель урожая 2024 года составила 46,3 рубля за килограмм, увеличившись с начала года на 85,2%. Рыночные эксперты называют эту цену рекордной за всю историю наблюдений.

В России упали цены на два популярных продукта

Согласно информации «АБ-Центр», 2 мая оптовая цена картофеля в среднем составляла 51,1 рубля за килограмм, увеличившись на 20,5% за месяц и в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом.

По оценкам «Руспродсоюза», средняя стоимость картофеля при оптовой закупке 2 мая составила 47,6 рубля за килограмм, что на 25% больше, чем месяцем ранее. Об этом написал «Коммерсантъ».

Потребительские цены растут вслед за оптовыми. По данным Росстата, на 28 апреля средняя цена килограмма картофеля составляла 85,4 рубля, что в 2,8 раза выше, чем годом ранее.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отмечает, что ритейлеры продают самые доступные сорта картофеля по ценам ниже закупочных, инвестируя в среднем 2 рубля в каждый килограмм.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков объясняет рост цен на рынке сокращением запасов, недостатком складских помещений, высокими затратами на электроэнергию и повышенным спросом.

В 2025 году посевные площади под картофель планируется увеличить на 2,3%, достигнув 286,3 тыс. га, как сообщает Минсельхоз. Однако, по мнению источника «Коммерсанта» в перерабатывающей отрасли, из-за заморозков в мае сбор урожая может быть сдвинут на более поздний срок. Основной угрозой для предприятий он видит нестабильность.

– Долгосрочные договоренности с поставщиками помогают нам контролировать цены на сырье, но дальнейшее удорожание может привести к их отказу от выполнения контрактов и переориентации поставок в розничные сети, – пояснил специалист.

Непредсказуемость на рынке сохранится до конца июня-начала июля, когда в России обычно приступают к уборке картофеля. На данный момент местные запасы истощились, в магазинах преобладает импорт, в частности, из Египта, сообщили в «Ленте».

В пресс-службе X5 («Перекресток», «Пятерочка», и «Чижик») отмечают, что доля импортного картофеля в среднем составляет 10% ассортимента, но весной возрастает до 30-40%. Помимо Египта, активными поставщиками являются Пакистан и Китай.

Ранее писали, что картофель подорожал из-за низкой цены в 2024 году.

По данным Росстата, картофель лидирует по темпам роста цен на плодоовощную продукцию.