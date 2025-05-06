На Западе рассказали об интересе США к Средней Азии

США хотят получить доступ к редкоземельным металлам Средней Азии, так как на Украине нужных ресурсов очень мало. Об этом сообщает издание Nationall Interest.

Утверждается, что заключение соглашения с Киевом является только первым шагом. Вашингтон хочет получить доступ к среднеазиатским ресурсам, однако осуществить это будет нелегко, поскольку Средняя Азия входит в сферу интересов России и Китая.

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«Штаты должны изучить дополнительные варианты добычи. Одним из них может стать Средняя Азия. Поскольку США надеются расширить доступ к редкоземельным элементам, установление более тесных связей со странами Средней Азии имеет решающее значение», — указано в сообщении.

Ранее США заключили с Узбекистаном ресурсную сделку о добыче редкоземельных металлов. Представители Вашингтона и Ташкента подписали соглашение в столице США 9 апреля.