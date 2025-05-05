Международные резервы РФ снизились за неделю

За неделю, с 18 по 25 апреля, международные резервы России уменьшились на 0,5%, достигнув отметки в $677,8 миллиарда. Эти данные приводит Банк России, сообщает ТАСС.

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Снижение резервов, составившее $3,5 миллиарда, обусловлено в основном отрицательной переоценкой активов.

Отмечается, что в конце апреля резервы России достигли $681,3 миллиарда.

Международные резервы РФ включают монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и иностранную валюту.

5 мая российский фондовый рынок открыл торги снижением основных показателей, продолжив негативную динамику предыдущей недели. Индекс Мосбиржи пробил отметку в 2800 пунктов, достигнув уровня, не наблюдаемого с 16 апреля. Параллельно снижается и индекс гособлигаций RGBI, установившись на отметке 107,16 пункта.