Нефть подорожала с внутридневных минимумов, но остается в минусе

Рынок нефти продолжает демонстрировать снижение, но цены уже отошли от минимальных значений, достигнутых в течение дня, передает «Интрефакс».

По состоянию на 13: мск стоимость июльских фьючерсов на Brent падала на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (1,32%) до $60,48 за баррель. Цена июньских фьючерсов на WTI к этому времени снижалась на бирже NYMEX на $0,83 (1,42%), до $57,46 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent показывала снижение до $58,5 за баррель, WTI - до $55,53 за баррель. Падение цен на нефть вызвано решением ОПЕК+ о продолжении увеличения добычи. В минувшие выходные восемь стран-участниц альянса, которые добровольно сократили производство в 2023 году на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение с июня увеличить свои квоты на 411 тысяч баррелей в сутки.

В марте было принято решение о том, что повышение объемов начнется с апреля и будет происходить ежемесячно. Процесс продлится до сентября 2026 года, при этом увеличение составит примерно 135–140 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Специалисты, которые занимаются анализом рынка, пересмотрели свои прогнозы по ценам на нефть на 2025 и 2026 годы в связи с решением, принятым ОПЕК+. В частности, эксперты Barclays снизили прогнозную стоимость Brent на текущий год с 70 до 66 долларов за баррель, а на 2026 год — с 62 до 60 долларов за баррель. Аналогичные изменения в своих прогнозах внесли аналитики Goldman Sachs: стоимость Brent на 2025 год была снижена с 63 до 60 долларов за баррель, а на 2026 год — с 58 до 56 долларов за баррель.