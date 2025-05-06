Эксперты: ЕС не сможет заместить газ РФ раньше лета 2026 года

Евросоюз, реализуя план по отказу от российского газа к концу 2027 года, не сможет начать полноценное замещение топлива из РФ раньше лета следующего года и уже в ближайший отопительный сезон столкнется с ростом цен, заявили опрошенные ТАСС эксперты. При этом ЕС полностью игнорирует свои же собственные стандарты защиты контрактов.

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Ранее Еврокомиссия (ЕК) обнародовала инициативы по отказу от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить импорт трубопроводного газа и СПГ из РФ по существующим договорам к концу 2027 года. При этом запрет на закупку российского газа может носить обязательный характер для компаний ЕС и будет означать объявление форс-мажора по контрактам. Окончательные юридически обязывающие предложения будут представлены ЕК в июне.

"С точки зрения влияния наценки, это в любом случае негативный фактор для ЕС, потому что чем меньше предложение, тем цены выше. Это закон рынка. При этом российский газ, в силу того что его предложение было практически неограниченным, долгие годы играл ключевую роль для ЕС в том, что держались низкие среднегодовые цены на газ", - сказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Отказ от спотовых поставок газа из России уже к концу 2025 года в наибольшей степени может повлиять на цены в регионе в ближайшем отопительном периоде.

"Всем уже понятно, что деятельность ЕК довела европейскую экономику до рецессии, а энергетику до масштабных блэкаутов. Это еще один идиотский шаг, который возможно видится авторам как некое политическое давление на Россию. Но на самом деле это демонстрация абсолютной деструктивности Брюсселя, в том числе и в правовой сфере. Полное игнорирование своих же собственных стандартов защиты контрактов", - отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба "Валдай" Алексей Гривач. При этом, по его словам, объявленный план пока является всего лишь дорожной картой, "которая в любой момент может свернуть на другую дорогу".

По оценке Белогорьева, в 2025 году Россия может поставить в Европу 13 млрд куб. м трубопроводного газа и порядка 19 млрд куб. м СПГ - в сумме 32 млрд куб. м, что является достаточно существенным показателем. "Такой объем можно заместить за счет СПГ. В основном это будет американский СПГ, но это станет возможным, начиная с весны 2026 года. Что-то можно будет занести уже к концу этого года, но в основном замещение будет возможно весной - летом 2026 года", - сказал он. Однако в отсутствие предложения российского газа ценовой фактор будет оказывать влияние на рынок как минимум в ближайшие 5-7 лет.

"Для американского СПГ эта ситуация почти ничего не меняет. Его производители и так получают фиксированную плату за свои услуги по сжижению. Вот для трейдеров, которые им торгуют, - это подарок. При искусственных ограничениях цены на товар будут выше, что для них замечательно, а для покупателей, в том числе европейских - плохо", - подчеркнул Гривач.

Позиция Венгрии и Словакии

Еврокомиссия полагает, что Венгрия не сможет заблокировать план, предусматривающий запрет на закупки российского газа и ядерного топлива странами ЕС, который может ударить по АЭС "Пакш", заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен.

Однако опрошенные ТАСС эксперты, сомневаются, что Венгрия и Словакия так легко согласятся с этими невыгодными для себя инициативами ЕК.

"Они будут торговаться до последнего. Им должны предложить такие условия, от которых они не смогут отказаться. Венгрия может и не сможет блокировать, но она будет какие-то демарши совершать", - считает Белогорьев.

Также публично может выступить со своими контрпредложениями Словакия и даже Австрия, которая кулуарно выступает за сохранение российских поставок, подчеркивает эксперт. Эти страны могут настаивать на сохранении действующих долгосрочных контрактов с Россией, но отказаться от заключения новых договоров.

О закупке ЕС российского газа

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в четыре раза за три года за счет увеличения цен и объема его поставок из РФ. До 2022 года Евросоюз закупал в России 40% газа, к 2023 году эта цифра снизилась до примерно 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало резкую критику Брюсселя.

ТАСС со ссылкой на данные Евростата и собственные подсчеты сообщал, что в 2024 году Евросоюз заплатил за трубопроводный газ из России 7,6 млрд евро против 7,9 млрд евро годом ранее. Закупки СПГ из РФ в прошедшем году составили 7,2 млрд евро против 8,1 млрд евро в 2023 году. По заявлению Еврокомиссии, ЕС заплатил России в 2024 году 23 млрд евро за покупку энергоресурсов.