ФРС США в третий раз подряд сохранит ставку по доллару

Федеральная резервная система (ФРС) США не поддастся увещеваниям президента Дональда Трампа как можно скорее снизить диапазон базовой процентной ставки, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. По итогам заседания 7 мая Федрезерв почти наверняка объявит об очередном сохранении показателя. Не исключено, что следующее снижение ставки для стимулирования американской экономики произойдет теперь только в 2026 году.

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Нынешний диапазон долларовой ставки - 4,25-4,5%. Этот показатель сохраняется уже по итогам двух заседаний подряд и с огромной вероятностью сохранится и на третьем - его итоги ФРС объявит в среду. До этого ФРС, напротив, опускала диапазон ставки на трех заседаниях подряд, но прервала процесс на фоне замедления инфляции и неопределенности в экономической политике в связи с приходом к власти администрации Трампа.

Дональд Трамп грозился уволить главу Федрезерва, но теперь дождется окончания его полномочий.

Несмотря на ряд публичных заявлений президента США о том, что ставку нужно снижать и снижать как можно быстрее для стимулирования экономики и переноса зарубежных производств обратно в Америку, ФРС со снижением ставок не спешит. Тем более после введения торговых пошлин, которые всегда перекладывают издержки на потребителя и выливаются в ускорение инфляции.

Трамп даже грозился уволить главу Федрезерва Джерома Пауэлла, однако на днях сообщил, что делать этого все же не будет, а дождется окончания полномочий Пауэлла в мае 2026 года.

ФРС повременит со снижением диапазона ставки и в мае в связи с сильным отчетом по рынку труда за апрель и вероятным инфляционным шоком из-за ввода пошлин, считает макроэкономист Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе.

"Низкая инфляция в марте (она замедлилась до 2,4% с февральских 2,8% при цели ФРС 2%. - "РГ") пока не основание для снижения ставок. Да и рынок акций оправился от шока при объявлении "взаимных" пошлин", - говорит аналитик.

Тем не менее рынок пока оценивает вероятность снижения ставки до диапазона 3,5-3,75% к заседанию ФРС 10 декабря в 36,5%, указывает эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев. А текущая вероятность снижения ставки в этом году до 3,25-3,5% составляет, исходя из прогнозов, 32,4%. По мнению Ичкитидзе, на фоне такой американской тарифной повестки, как сейчас, снижения ставки можно ожидать только в начале следующего года. Если же снижение произойдет в этом году, то только одно и в самом конце 2025-го, полагает он.