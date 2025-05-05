ЕК представит план прекращения импорта российского газа

Еврокомиссия представит 6 мая в Европарламенте в Страсбурге план прекращения импорта газа из России, заявил представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе.

"Коллегия Еврокомиссии завтра утвердит план прекращения зависимости от импорта газа из России. Еврокомиссия представит этот план на сессии Европарламента в Страсбурге 6 мая", - заявил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия хочет создать условия для полного запрета импорта российского газа к концу 2027 году, однако сделать это будет сложно.

По данным агентства, запрет коснется всего импорта газа в рамках новых сделок с Россией и уже имеющихся спотовых контрактов. Как пишет Bloomberg, меры по спотовым контрактам вступят в силу не позднее 2025 года, по долгосрочным соглашениям - к концу 2027 года. Агентство отмечает, что сроки запретов зависят от возможностей союза организовать альтернативные поставки СПГ из Африки, Канады, Катара и в том числе из США в рамках торговых переговоров с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Европейская комиссия изучает законные возможности разрешить компаниям из стран ЕС разрывать действующие контракты с Россией на поставку газа и не платить при этом штрафы.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в 4 раза за три года за счет увеличения цен и объема поставок СПГ из РФ. До 2022 года Евросоюз закупал в России 40% газа, к 2023 году эта цифра снизилась до примерно 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало резкую критику Брюсселя.