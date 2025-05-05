Китай импортировал из России рекордный объем антрацита

По итогам марта Россия импортировала в Китай рекордные 1,9 млн тонн антрацита, заняв тем самым почти 100% поставок. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

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По данным ЦЦИ, в марте 2025 года импорт антрацита вырос на 59% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. При этом закупки энергетического и металлургического угля в целом снизились на 9% и 3% соответственно.

В центре отметили, что в марте общий экспорт угля из России в Китай вырос на 16% относительно результатов февраля. В годовом выражении рост составил 6%, до 7,3 млн тонн.

В марте данные Главного таможенного управления Китая показали, что Пекин в январе и феврале 2025 года резко нарастил закупки российских цветных металлов. Экспортеры из РФ в первые два месяца 2025 года нарастили доход в 1,5 раза относительно аналогичного периода 2024 года, до $711,77 млн.