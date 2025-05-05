Трамп ввел 100-процентные пошлины на иностранные фильмы

Президент США Дональд Трамп объявил, что введет стопроцентные пошлины на фильмы, снятые за рубежом, и обвинил другие страны в использовании киноиндустрии для пропаганды. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что уполномочивает Министерство торговли и торговое представительство США начать процесс по введению нового тарифа, поскольку американская киноиндустрия умирает «очень быстрой смертью». Он обвинил в этом «скоординированные усилия» других стран, предлагающих стимулы для привлечения американских кинематографистов и студий.

«Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы увести наших режиссеров и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это скоординированные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, в дополнение ко всему прочему, еще и пропаганда!» - заявил Трамп.

Детали этого плана неясны. В заявлении Трампа не говорится, будет ли тариф применяться только к американским продюсерским компаниям, снимающим фильмы за рубежом, или в целом к иностранным фильмам.

«Мы хотим фильмы, сделанные в Америке, снова!» - подчеркнул президент США.

Министр торговли США Говард Лютник отреагировал на призыв Трампа, сообщив, что министерство уже занимается введением пошлин.

Несколько недавних крупных картин американских студий были сняты за пределами Америки, в том числе «Дэдпул и Росомаха», «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Гладиатор 2». Чаще всего студии и режиссеры из США выбирают для съемок Австралию и Новую Зеландию. Правительства этих стран уже высказались в поддержку своих киноиндустрий.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что мы будем недвусмысленно отстаивать права австралийской киноиндустрии», - заверил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

По данным компании ProdPro, занимающейся исследованием киноиндустрии, США остаются крупнейшим центром кинопроизводства в мире. В последнем отчете указано, что в 2024 году страна потратила на производство кино 14,54 миллиарда долларов. Однако с 2022 года этот показатель снизился на 26 процентов.