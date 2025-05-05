Стоимость нефти Brent опустилась ниже $59

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются на 3-4%, в ходе торгов стоимость барреля марки Brent впервые с начала апреля опускалась ниже 59 долларов.

Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.34 падала на 3,7%, до 59,02 доллара за баррель, ранее этот показатель впервые с 9 апреля опускался ниже 59 долларов. Между тем июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 4,03% – до 55,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В субботу стало известно, что страны ОПЕК+ с «добровольными», дополнительными к существующим квотам ограничения на добычу – Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман и Казахстан – решили увеличать предельный уровень добычи в июне на 411 тыс. баррелей в сутки от уровня мая. В апреле эти участники альянса объявляли об ускорении в мае отхода от ряда ограничений в три раза и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тыс. баррелей в сутки.