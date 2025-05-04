Трамп выразил уверенность в желании Китая заключить торговое соглашение с США

Пекин желает заключить торговую сделку с Вашингтоном, но данное соглашение должно быть справедливым. Об этом в эфире NBC заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп в воскресенье дал обширное интервью программе «Встреча с прессой», подводя итоги первых 100 дней своего правления. Один из вопросов касался торговой войны с КНР.

Трамп заявил, что оптимистично относится к тому, как сложатся экономические отношения с Китаем. Он видит желание Пекина заключить соглашение.

«Они очень хотят заключить сделку. Посмотрим, чем все это закончится, но сделка должна быть справедливой», — сказал американский лидер.

Он добавил, что администрация Джо Байдена повинна в том, что Штаты «потеряли триллион долларов из-за Китая».

Накануне посол КНР в США заявил, что Вашингтону не удастся запугать Китай своими решениями в двусторонней торговле.