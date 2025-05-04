Трамп допустил сохранение таможенных пошлин

Введенные властями США таможенные пошлины, возможно, не будут отменены. Сохранение торговых тарифов допустил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

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По заявлению американского лидера, пошлины уже приносят пользу экономике страны, так как благодаря введенным лишь против одного Китая тарифов США якобы «не теряют триллион долларов».

«Если кто-то думает, что тарифы будут отменены, зачем ему строить [производство] в Соединенных Штатах? Они (Китай) очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, чем все это обернется», — заявил Трамп.

Ранее американский миллиардер Уоррен Баффетт раскритиковал Дональда Трампа за введение пошлин в отношении товаров, поставляемых из других стран. Более 60 процентов американцев готовятся к негативным последствиям от повышения импортных пошлин.

В I квартале 2025 года экономика США уже сократилась из-за пошлин Трампа.