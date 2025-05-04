Трамп заявил, что не отправит главу ФРС в отставку

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. С таким заявлением он выступил в интервью NBC News.

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По словам Трампа, Пауэлл является «полнейшим тугодумом» из-за отказа от снижения ключевой ставки, однако он дождется завершения его мандата в мае 2026 года.

До этого Трамп призвал главу ФРС Пауэлла как можно скорее снизить ключевую ставку. По словам Трампа, текущий период идеален для такой меры.

4 апреля Пауэлл в ходе встречи Экономического клуба в Чикаго заявил, что уровень введенных администрацией Трампа пошлин оказался значительно выше, чем ожидалось, и что последствия такого повышения могут спровоцировать рост инфляции и замедление роста экономики.

19 марта ФРС, которая выполняет в США функции центробанка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 4,25–4,5% годовых. По данным регулятора, инфляция в Штатах 2025 году прогнозируется на уровне 2,7%, а безработица — 4,4%.