Путин заявил о рекордно низком в новейшей истории уровне бедности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что страна вышла на самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю.

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О рекордно низком уровне бедности Путин сказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин в том же интервью рассказал, что в основе самосознания российских граждан лежит "не материальное благополучие, а морально-нравственная основа", которая, по словам президента, "является фундаментом семьи, государства и будущего России".