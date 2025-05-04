Сенатор назвал условия для замедления роста цен в России

Темпы инфляции можно замедлить в России за счет увеличения производства и сокращения государственных расходов. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

Инфляция в стране разгоняется за счет дисбаланса спроса и предложения, отметил сенатор.

«Вот именно над предложением мы должны сегодня работать. Когда ввели санкции, когда ушли многие производители, у нас спрос остался, и стимулируется спрос, в том числе и бюджетными влияниями. Но предложения, к сожалению, недостаточно», — подчеркнул Абрамов.

Самое действенное для борьбы с инфляцией, считает он, — это развитие производства, инноваций, уменьшение издержек в производстве, в том числе роботизация всех процессов.

Говоря о других мерах по борьбе с ростом цен, сенатор заявил, что у властей есть стратегия по уменьшению бюджетных трат, однако в настоящее время уменьшить их нельзя.

При этом он не исключил, что в случае успешных переговоров по Украине и других событий эти траты могут сократиться.

С 1 июля тарифы на электроэнергию в России вырастут на 12,6%, а с июля 2026 года — еще на 9,3%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2025-2028 годы.