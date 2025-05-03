В США вступили в силу пошлины на автокомплектующие

В США начали действовать повышенные импортные пошлины на автокомплектующие — теперь сбор составляет 25%. Об этом сообщается в официальном указе, подписанном президентом США Дональдом Трампа.

«Пошлины на автомобильные части начнут действовать с 12:01 по восточному времени (07:01 по московскому времени)», — говорится в указе.

Отмечается, что эти меры дополнительно следуют за ранее введенными пошлинами на автомобили.

Ранее сообщалось, что американский лидер собирается смягчить часть пошлин для автопроизводителей для того, чтобы дать им время на перенос производства в страну.

2 апреля Трамп подписал распоряжение о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Как объяснил глава Белого дома, такая мера необходима для защиты национальной безопасности.