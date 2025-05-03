Восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти

Восемь стран ОПЕК+, придерживающиеся добровольных ограничений по добыче нефти, увеличат в июне производство к маю на 411 тыс. б/с. Это следует из заявления, опубликованного на сайте ОПЕК.

ОПЕК отмечает, что объем увеличения добычи в июне, как в мае, соответствует изначальному плану по росту производства за три месяца. Следующая встреча, на которой восемь стран ОПЕК+ определят план по добыче на июль, пройдет 1 июня.

Согласно графику, представленному на сайте ОПЕК, Россия в июне сможет нарастить добычу нефти до 9,161 млн б/с, Саудовская Аравия - до 9,367 млн б/с.

В заявлении ОПЕК также подчеркивается, что решение об ускорении роста добычи в июне принято на фоне текущих "здоровых" фундаментальных факторов на рынке нефти и низких коммерческих запасов в мире. ОПЕК вновь обратила внимание, что увеличение добычи может быть приостановлено или же отменено в зависимости от рыночных условий.

"Эта гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность на рынке нефти", - говорится в заявлении.

Кроме того, сегодняшнее решение позволит странам, допустившим превышение договоренностей по сокращению добычи нефти, ускорить компенсацию перепроизводства, добавили в ОПЕК.

Восемь стран ОПЕК+ продолжат встречаться ежемесячно для анализа состояния рынка нефти, уровня исполнения сделки ОПЕК + и компенсаций.