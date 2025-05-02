Раскрыто влияние американских пошлин на мировую экономику

Грузовые перевозки со всего мира сталкиваются со сбоями в США. Такое влияние американских пошлин на мировую экономику, как сообщает РИА Новости, раскрыли в нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex.

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«Сейчас мы видим 80 контейнеровозов по всему миру, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты. Это составляет 20 процентов от общего числа грузовых судов», — сказала пресс-секретарь Evofenedex Ренате Вейменга, добавив, что в ассоциации столь большое количество отмененных или измененных маршрутов вызывает тревогу.

Она добавила, что даже в разгар пандемии COVID-19 коррективы в маршруты вносили лишь около 50 контейнеровозов. Из этого можно сделать вывод, что пошлины оказывают серьезное влияние на сферу торговли, а в ближайшем будущем сбоев может стать еще больше.

Ранее стало известно, что пошлины на импортные товары, которые ввели власти США, заставили европейских потребителей задуматься об отказе от американской продукции. Это показал опрос, проведенный Европейским центральным банком.