Администрация США готовит меры для усиления экономического давления на Россию
Администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд мер для ужесточения экономического давления на Россию, однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
Инициатива связана с «нежеланием» президента России Владимира Путина идти на уступки в переговорах по прекращению войны в Украине.
По данным издания, США рассматривают дополнительные ограничения в энергетическом секторе, включая сокращение доходов России от нефти. Украина и ее союзники настаивают на таких шагах, чтобы вынудить Москву согласиться на условия перемирия, предложенные Трампом. Однако, как подчеркивают источники, диалог с Кремлем продолжается, и Белый дом пока не определился с дальнейшими действиями.
Трамп заявил, что хочет мира между Россией и Украиной «ради денег»
1 мая сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что 72 его коллеги в Сенате США поддержали законопроект о введении новых санкций против России. Согласно документу, меры включают 500-процентные пошлины на импорт из государств, закупающих у России нефть, газ и уран. Дополнительные санкции запретят гражданам США приобретать российский суверенный долг. Законопроект может вступить в силу, если российские власти не начнут «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине.