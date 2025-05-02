США отменили последнюю лазейку для ввоза китайских товаров

Администрация президента США, как пишет газета New York Times, отменила правило о беспошлинном ввозе товаров производства КНР стоимостью до 800 долларов.

В США действует так называемое правило "de minimis", которое обеспечивает беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Есть условие - товары должны быть заказаны физическими лицами или малым бизнесом. После введения Вашингтоном пошлин на китайские товары многие прибегали к этой "лазейке" с целью обойти «накрутки».

Администрация Дональда Трампа, таким образом, официально устранила лазейку, позволявшую приобретать американцам дешевые товары из Китая без уплаты пошлин, указывает издание.

2 апреля Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина Вашингтона для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина Пекина для американских - тоже 125%.