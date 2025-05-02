Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов снижаются на 1,6%

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение индекса Мосбиржи на 1,6%, до 2 871,65 пункта, индекса РТС на 1,6%, до 1 110,07 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 868,16 пункта (-1,72%), индекс РТС снижался до 1 108,72 пункта.

Курс юаня на открытии торгов Московской биржи растет на 14,8 коп., до 11,313 руб. - данные торгов.