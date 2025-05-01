Таиланд намерен увеличить ежегодный объем импорта СПГ из США

Таиланд намерен увеличить ежегодный объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США с 1 млн до 2,2 млн тонн в течение пяти лет. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на заместителя премьер-министра и министр финансов королевства Пхичая Чунхавачиру.

По данным издания, увеличение объема поставок американского СПГ входит в число мер, которые таиландское правительство планирует реализовать для сокращения профицита в торговле с США, чтобы убедить Вашингтон снизить объявленные пошлины в размере 36% на импорт из Таиланда.

Национальная нефтегазовая компания PTT ранее подписала 15-летний контракт с поставщиками из США на 1 млн тонн СПГ в год стоимостью $500 млн. Его выполнение будет осуществляться с 2026 года. Таиланд импортирует около 10 млн тонн СПГ каждый год, в основном из стран Ближнего Востока.

Премьер-министр Таиланд Пхетхонгтхан Чинават ранее заявила, что торговые переговоры между Таиландом и США по вопросу урегулирования проблемы таможенных ограничений со стороны администрации президента Дональда Трампа были отложены на неопределенный срок. Изначально они были запланированы на 23 апреля. По словам премьера, Таиланд готов нарастить импорт самолетов и сельхозпродукции из США с целью выравнивания сальдо торгового баланса.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. 9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении стран, которые проявили готовность к переговорам. В отношении них будут действовать импортные тарифы в размере 10%.